نادي الصحافة عن الاعتداء على فريق الـLBCI : استسهال الاعتداء على الصحافيين أصبح آفة منتشرة

دان نادي الصحافة الاعتداء الذي تعرضت له الزميلة صبحية النجار والزميل المصور سمير بيتموني من المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال خلال قيامهما بواجبهما المهني في منطقة صور.

ولفت بيان النادي الى ان "استسهال الاعتداء والتطاول على الصحافة والصحافيين أصبح آفة منتشرة على مستويات متعددة وحان الوقت لتضامن الإعلاميين والعاملين في هذا الحقل من أجل رد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها هذا القطاع".

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وأشاد النادي بخطوة الأجهزة الأمنية المسارعة إلى توقيف المعتدي على فريق الLBCI، مطالبا القضاء بسرعة محاكمته وإنزال أشد العقوبات به وبمحرضيه.