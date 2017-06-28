إخلاء قطار بولندي متجه الى برلين

اعلنت الشرطة البولندية انها اخلت مساء الاربعاء قطارا كان يقوم برحلة بين العاصمة وارسو والعاصمة الالمانية برلين اثر ورود انذار بوجود قنبلة على متنه، مشيرة الى ان عمليات التحقق من صحة الانذار ما زالت مستمرة.

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واشارت المتحدثة باسم الشرطة ماغدالينا بولاك ان "شركة سكك الحديد البولندية "بي كي بي" تلقت قرابة الساعة السابعة مساء بريدا الكترونيا يبلغها بوجود شحنة ناسفة على متن القطار."

وتوقف القطار في محطة موغيلنو، وهي قرية صغيرة في وسط بولندا، واضطر ركابه وعددهم بضع مئات لمغادرته.

وتم ارسال فريق خبراء الى المكان للتحقق مما اذا كان الانذار كاذبا ام لا.