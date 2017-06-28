أميركا تحدد معايير منح التأشيرة لمواطني ست دول

ذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء ان الإدارة الأميركية ستلزم طالبي التأشيرة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأمريكية قولها إن الإرشادات الجديدة، التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن، ستلزم طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.