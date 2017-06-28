أخبار دولية
28 حزيران 2017
Back

أميركا تحدد معايير منح التأشيرة لمواطني ست دول

أميركا تحدد معايير منح التأشيرة لمواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التأشيرة,اميركا ,أميركا تحدد معايير منح التأشيرة لمواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة
episodes
أميركا تحدد معايير منح التأشيرة لمواطني ست دول

ذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء ان الإدارة الأميركية ستلزم طالبي التأشيرة من ست دول يغلب على سكانها المسلمون وكل اللاجئين بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

 

 ونقلت الوكالة عن برقية للخارجية الأمريكية قولها إن الإرشادات الجديدة، التي صدرت بعد قرار المحكمة العليا إعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن، ستلزم طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ في الولايات المتحدة.

 

وأوضحت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة. 

الإعلان
إقرأ أيضاً