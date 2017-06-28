أم المعارك في طرابلس - المنية - الضنية

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اعتبرت مصادر سياسية مواكبة للأجواء الانتخابية في طرابلس والمنية والضنية في حديث الىأن أصدقاء مشتركين لرئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي حاولوا الدخول، بعيداً من الأضواء، في محاولة لتنقية الأجواء بينهما والعمل على رأب الصدع السياسي الذي لا يزال يتفاعل منذ تشكيل الأخير حكومته بعد استبعاد الحريري من رئاستها، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب يدعو إلى التفاؤل في جمعهما في لائحة واحدة.كما أن إعادة ريفي، وفق المصادر، إلى عرينه في بيت "المستقبل" يبقى من سابع المستحيلات وأي محاولة ما هي إلا مضيعة للوقت.