مصادر "القوات" ترد على نصرالله: فتح الحدود للغرباء انتهاك للسيادة

اعتبرت مصادر في "القوات اللبنانية" أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي لوح فيه باستقدام مئات ألوف المقاتلين ليحاربوا على الأرض اللبنانية ضد إسرائيل، والذي تكرر على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية نوّاف الموسوي، يزعزع كل المناخ الإيجابي الذي شهده لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف الحكومة إلى اليوم.
ورأت المصادر في حديث الى "الحياة"
أن فتح الحدود أمام الغرباء يُشكّل انتهاكاً للسيادة والدستور وتجاوزاً للحكومة المؤتمنة ورئيس البلاد على حماية الحدود وامتلاك القرار الاستراتيجي في الدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل وغيرها، وبالتالي لا يحق لأي فريق التفرد بقرارات تنعكس نتائجها على كل الشعب.