مصادر "القوات" ترد على نصرالله: فتح الحدود للغرباء انتهاك للسيادة

"القوات" تسأل عن الأسباب التي تدفع "حزب الله" إلى هزّ الاستقرار

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LBCI News Lebanon

اعتبرت مصادر في "القوات اللبنانية" أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي لوح فيه باستقدام مئات ألوف المقاتلين ليحاربوا على الأرض اللبنانية ضد إسرائيل، والذي تكرر على لسان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية نوّاف الموسوي، يزعزع كل المناخ الإيجابي الذي شهده لبنان منذ انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف الحكومة إلى اليوم.

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