أستراليا تتهم مسؤولا بارزا في الفاتيكان بارتكاب جرائم جنسية

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم انها وجهت اتهامات للكاردينال الأسترالي جورج بيل رئيس أمانة الفاتيكان للاقتصاد بارتكاب عدد من الجرائم الجنسية.

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وقال شين باتون نائب مفوض الشرطة بولاية فكتوريا في مؤتمر صحفي بمدينة ملبورن "يواجه الكاردينال بيل عددا من الاتهامات فيما يتعلق بجرائم جنسية في الماضي.

وأضاف باتون أنه تم استدعاء بيل للمثول أمام محكمة في ملبورن يوم 18 تموز.

من جهته، اعلن الفاتيكان انه قبل الاجازة التي طلبها الكاردينال جورج بيل المسؤول ليتيح له الدفاع عن نفسه من اتهامات التحرش الجنسي، دون المطالبة باستقالته.