أسرار الصحف 29-06-2017

تثير التعيينات المرتقبة في وظائف الفئة الأولى خلافات على أبواب الانتخابات

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LBCI News Lebanon

النهار





لم يجرِ البحث في الانتخابات النيابية الفرعية بعد إقرار القانون الجديد وإطالة عمر المجلس النيابي 11 شهراً ما يحتّم عدم تجاوز الاستحقاق في عدد من المناطق.





تثير التعيينات المرتقبة في وظائف الفئة الأولى خلافات على أبواب الانتخابات، لم تظهر بعد إلى السطح.

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يقول رؤساء بلديات إن الشروط التي وضعت عليهم للترشّح غايتها إبعاد البعض منهم وحرمانه فرصة المشاركة في الانتخابات وانهم سيطعنون بالقانون الجديد







المستقبل

يقال

إنّ معنيين بالموسم السياحي يؤكدون أنّ عطلة الصيف واعدة جداً في لبنان هذا العام بالاستناد الى نسب الحجوزات الفندقية المرتفعة على نحو يفوق التوقّعات







الجمهورية





أسباب

نُقل عن زعيم سياسي أنه يتفهّم الأسباب الخفية التي أدت الى التعجيل بولادة القانون الإنتخابي، و"رغم تحفّظه على كثير من تفاصيله، لن يقدم على أي عمل تشويشي عليه".





مصالحة

قال مرجع سياسي إنه ما يزال يجد "صعوبات جدّية" في محاولته جمع قطبَين سياسيّين إذ يبدو أنهما غير مستعدّين بعد لعقد مصالحة بينهما.





هبة

أوضح سفير دولة أوروبية أن تأخُّر تسليم بلاده هبة موعودة لإحدى المؤسسات المهمة يعود لأوضاع بلاده الداخلية وليس لأسباب سياسية.

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البناء لم يجرِ البحث في الانتخابات النيابية الفرعية بعد إقرار القانون الجديد وإطالة عمر المجلس النيابي 11 شهراً ما يحتّم عدم تجاوز الاستحقاق في عدد من المناطق.تثير التعيينات المرتقبة في وظائف الفئة الأولى خلافات على أبواب الانتخابات، لم تظهر بعد إلى السطح.يقول رؤساء بلديات إن الشروط التي وضعت عليهم للترشّح غايتها إبعاد البعض منهم وحرمانه فرصة المشاركة في الانتخابات وانهم سيطعنون بالقانون الجديديقالإنّ معنيين بالموسم السياحي يؤكدون أنّ عطلة الصيف واعدة جداً في لبنان هذا العام بالاستناد الى نسب الحجوزات الفندقية المرتفعة على نحو يفوق التوقّعاتأسبابنُقل عن زعيم سياسي أنه يتفهّم الأسباب الخفية التي أدت الى التعجيل بولادة القانون الإنتخابي، و"رغم تحفّظه على كثير من تفاصيله، لن يقدم على أي عمل تشويشي عليه".مصالحةقال مرجع سياسي إنه ما يزال يجد "صعوبات جدّية" في محاولته جمع قطبَين سياسيّين إذ يبدو أنهما غير مستعدّين بعد لعقد مصالحة بينهما.هبةأوضح سفير دولة أوروبية أن تأخُّر تسليم بلاده هبة موعودة لإحدى المؤسسات المهمة يعود لأوضاع بلاده الداخلية وليس لأسباب سياسية.

خفايا

يشكو متعاقدون مع وزارة خدماتية يتولاها وزير قواتي حالياً من عدم قبض رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر بالرغم من أنهم يعانون ضائقة مادية شديدة، ولدى محاولة المتعاقدين مراجعة الوزارة بهذا الأمر مطالبين بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة ردّ مسؤولون في الوزارة بأنّ الوزير مشغول بملفات أكثر أهمية لذلك لم يراجع حتى الآن جداول الرواتب التي تحتاج إلى تمحيص.

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