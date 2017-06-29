رياضة
29 حزيران 2017
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برافو بطل ركلات ترجيح يقود تشيلي لنهائي كأس القارات

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برافو بطل ركلات ترجيح يقود تشيلي لنهائي كأس القارات

تصدى حارس المرمى كلاوديو برافو لثلاث ركلات ترجيح متتالية ليقود تشيلي للفوز 3-0 على البرتغال بركلات الترجيح بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الاصلي والاضافي بالدور قبل النهائي بكأس القارات لكرة القدم اليوم الأربعاء.

 
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وتصدى برافو لأول ثلاث ركلات ترجيح التي سددها ريكاردو كواريسما وجواو موتينيو وناني بينما سجلت تشيلي أول ثلاث ركلات لتفوز بالمواجهة بين بطلي امريكا الجنوبية واوروبا.

 

وكانت النتيجة عادلة بالنسبة لتشيلي التي سددت في اطار المرمى مرتين متتاليتين في الثواني الأخيرة من الوقت الاضافي.

 

وثار جدل قبل فترة وجيزة عندما سقط اليكسيس سانشيز جناح تشيلي إثر تدخل من جوزيه فونتي ولكن الحكم لم يستشر حكم الفيديو المساعد رغم أنه بدا أن هناك مخالفة.

 
 
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