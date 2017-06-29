برافو بطل ركلات ترجيح يقود تشيلي لنهائي كأس القارات

تصدى حارس المرمى كلاوديو برافو لثلاث ركلات ترجيح متتالية ليقود تشيلي للفوز 3-0 على البرتغال بركلات الترجيح بعد تعادلهما بدون أهداف في الوقتين الاصلي والاضافي بالدور قبل النهائي بكأس القارات لكرة القدم اليوم الأربعاء.

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‎وتصدى برافو لأول ثلاث ركلات ترجيح التي سددها ريكاردو كواريسما وجواو موتينيو وناني بينما سجلت تشيلي أول ثلاث ركلات لتفوز بالمواجهة بين بطلي امريكا الجنوبية واوروبا.

‎وكانت النتيجة عادلة بالنسبة لتشيلي التي سددت في اطار المرمى مرتين متتاليتين في الثواني الأخيرة من الوقت الاضافي.

‎وثار جدل قبل فترة وجيزة عندما سقط اليكسيس سانشيز جناح تشيلي إثر تدخل من جوزيه فونتي ولكن الحكم لم يستشر حكم الفيديو المساعد رغم أنه بدا أن هناك مخالفة.