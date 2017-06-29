طقس حار والحرارة الى ارتفاع

يستمر الطقس الصيفي الرطب مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم وغدا مع أجواء حارة، قبل ان تعود وترتفع مجددا في عطلة نهاية الأسبوع ومطلع الاسبوع المقبل بحيث تصبح الأجواء حارة جدا خاصة بقاعا.

الخميس ٢٩ حزيران:

طقس حار فيما الأجواء قليلة السحب، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة

الجمعة ٣٠ حزيران:

طقس حار فيما الأجواء قليلة السحب عموماً تخللها بعض السحب على السواحل والمناطق القريبة منها مع تشكل ضباب محلي، الحرارة على السواحل اقصاها ٣٢ درجة.

السبت ١ تموز:

طقس حار فيما الأجواء قليلة السحب عموماً، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا فيما تتراوح على السواحل اقصاها ٣٣ الى ٣٤ درجة.