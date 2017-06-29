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29 حزيران 2017
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مسؤول سعودي ينفي أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعدما حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان

مسؤول سعودي ينفي أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعدما حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان Lebanon, news ,lbci ,أخبار أنباء,ينفي,سعودي,مسؤول,
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مسؤول سعودي ينفي أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعدما حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان
 
 
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