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29 حزيران 2017
29/06/2017 03:19:59
مسؤول سعودي ينفي أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعدما حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان
مسؤول سعودي ينفي أنباء عن تحديد إقامة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف في القصر ومنعه من السفر للخارج بعدما حل محله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان
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LBCI News Lebanon
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