ميركل: اوروبا "مصممة اكثر من اي وقت مضى" على مكافحة التغير المناخي

ميركل تحذر قبل قمة مجموعة العشرين من نزعات "الحمائية" و"الانعزالية"

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LBCI News Lebanon

حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من النزوع الى "الحمائية" و"الانعزالية" قبل قمة مجموعة العشرين في المانيا، في نقد مبطن لمواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي سيشارك في القمة.

واكدت ميركل ان اوروبا "مصممة اكثر من اي وقت مضى" على مكافحة التغير المناخي وذلك بعد انسحاب واشنطن من اتفاق باريس حول المناخ. الإعلان



وقالت ميركل امام مجلس النواب في برلين بشأن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 7 و8 تموز بهامبورغ، "ان من يظنون ان الحمائية والانعزالية" هي الحل لتسوية مشاكل العالم "يرتكبون خطأ كبيرا".