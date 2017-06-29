ميركل: اوروبا "مصممة اكثر من اي وقت مضى" على مكافحة التغير المناخي

حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من النزوع الى "الحمائية" و"الانعزالية" قبل قمة مجموعة العشرين في المانيا، في نقد مبطن لمواقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي سيشارك في القمة.
واكدت ميركل ان اوروبا "مصممة اكثر من اي وقت مضى" على مكافحة التغير المناخي وذلك بعد انسحاب واشنطن من اتفاق باريس حول المناخ.
وقالت ميركل امام مجلس النواب في برلين بشأن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 7 و8 تموز بهامبورغ، "ان من يظنون ان الحمائية والانعزالية" هي الحل لتسوية مشاكل العالم "يرتكبون خطأ كبيرا".
برلين ترفض طلب اردوغان
رفضت برلين طلب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان القاء خطاب أمام مواطنيه الأتراك في ألمانيا على هامش قمة مجموعة العشرين.
وقال وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابريال في بيان: "قلت قبل أسابيع لنظيري التركي أننا لا نعتبر الأمر فكرة جيدة"، مشيرا الى اتفاق الائتلاف الحكومي في ألمانيا بزعامة أنغيلا ميركل بشأن هذا الموقف.
واشار غابريال الى ان ألمانيا لا يمكنها ضمان الأمن خلال مثل هذا التجمع في حين ستنشر قوات أمنية مكثفة لضمان أمن قمة العشرين في 7 و8 تموز في هامبورغ حيث يتوقع تنظيم تظاهرات مناهضة لمجموعة العشرين يشارك فيها أكثر من مئة ألف شخص.