أخبار دولية
29 حزيران 2017
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بغداد تعلن نهاية "دولة داعش"

السيطرة على جامع النوري Lebanon, news ,lbci ,أخبار الموصل,العارق,السيطرة على جامع النوري
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ذكر بيان للجيش العراقي أن قواته سيطرت اليوم الخميس على جامع النوري الكبير في الموصل الذي أعلن منه تنظيم الدولة الإسلامية دولة "الخلافة" قبل ثلاث سنوات.

 

 والسيطرة على الجامع تحمل في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

 
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وأعلن العميد يحيى رسول المتحدث بإسم الجيش العراقي للتلفزيون الرسمي "سقطت دولة خرافتهم".

وتتوقع السلطات العراقية انتهاء المعركة خلال الأيام المقبلة مع محاصرة الدولة الإسلامية داخل بضعة أحياء في المدينة القديمة.​
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