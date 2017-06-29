بغداد تعلن نهاية "دولة داعش"

السيطرة على جامع النوري

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LBCI News Lebanon

ذكر بيان للجيش العراقي أن قواته سيطرت اليوم الخميس على جامع النوري الكبير في الموصل الذي أعلن منه تنظيم الدولة الإسلامية دولة "الخلافة" قبل ثلاث سنوات.

والسيطرة على الجامع تحمل في طياتها نصرا رمزيا بالنسبة للقوات العراقية التي تقاتل منذ أكثر من ثمانية أشهر لاستعادة مدينة الموصل التي كانت المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق.

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