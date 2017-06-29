أخبار فنية
29 حزيران 2017
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صورة حديثة لشقيق تيم حسن تُشعل قلوب المعجبات

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صورة حديثة لشقيق تيم حسن تُشعل قلوب المعجبات

قد يكون الثنائي وفاء الكيلاني وتيم حسن الأشهر في الوطن العربي في الفترة الأخيرة، حتى باتت صورة واحدة كفيلة لإشعال مواقع التواصل الإجتماعي.

ولكن لنذير حسن، شقيق الممثل السوري تيم حسن، معجبات أيضاً بسبب وسامته وضحكته. ففي كلّ مرة تنتشر صورة جديدة له حتى يتحوّل إلى حديث الصبايا وهو الأمر الّذي تكرر في أحدث صورة له. ولكن الصورة المنتشرة حديثاً هي للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني مع شقيق زوجها نذير في إحدى المناسبات.

وقد يكون الشبه ليس كبيراً بين الشقيقين تيم ونذير وفق البعض، ولكنهما يتمتعان بنظرة مشابهة تُذيب قلوب الشابات.

 
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