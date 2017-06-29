أخبار دولية
29 حزيران 2017
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قوات سوريا الديمقراطية تحذر تركيا من مواجهة

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قوات سوريا الديمقراطية تحذر تركيا من مواجهة

أعلن مسؤول كبير في قوات سوريا الديمقراطية ان القوات ترى "احتمالا كبيرا بظهور مواجهات مفتوحة وقوية" مع القوات التركية في منطقة بشمال غربي سوريا حيث تبادل الطرفان إطلاق النار أمس.

 
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ولفت مستشار قوات سوريا الديمقراطية ناصر حاج منصور الى ان القوات اتخذت قرارا بمواجهة القوات التركية "إذا هم حاولوا تجاوز الخطوط المعروفة" في المنطقة التي تقول جماعات معارضة مدعومة من تركيا إن أنقرة نشرت فيها مؤخرا قوات إضافية.

 

وأوضح أن هجوما تركيا على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "يضر كثيرا بمعركة قوات سوريا الديمقراطية" لإجبار تنظيم داعش على الانسحاب من الرقة.

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