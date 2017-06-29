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29 حزيران 2017
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مساعدون لماكرون: الرئيس اتصل بنظيره الجزائري بوتفليقة لبحث مساعي استئناف عملية السلام في مالي

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مساعدون لماكرون: الرئيس اتصل بنظيره الجزائري بوتفليقة لبحث مساعي استئناف عملية السلام في مالي
 
 
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