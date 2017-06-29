المشنوق من بعبدا: للقضاء قرار التوقيف من عدمه

رأى وزير الداخلية نهاد المشنوق ان وضع اللوم على القوى الامنية ووزارة الداخلية في موضوع جرائم القتل المتعمد نوع من المبالغة، مشيرا الى ان للقضاء قرار التوقيف من عدمه.
وعن قانون الانتخاب، أعلن المشنوق بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ان مجموعة من الخبراء تبحث في وزارة الداخلية الصيغ التي تسمح بتنفيذ قانون الانتخاب الجديد بشكله ومضمونه، مؤكدا ان التقرير النهائي بشأن القانون لن يكون جاهزاً قبل شهر.
وقبيل صدور نتائج الامتحانات الرسمية، شدد المشنوق على ان التعليمات اتخذت بتوقيف مطلق النار اياً كان وبأي منطقة كانت.