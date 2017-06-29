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29 حزيران 2017
29/06/2017 05:40:51
المشنوق: مجموعة من الخبراء تبحث في وزارة الداخلية الصيغ التي تسمح بتنفيذ قانون الانتخاب الجديد بشكله ومضمونه والتقرير النهائي بشأن القانون لن يكون جاهزاً قبل شهر
المشنوق: مجموعة من الخبراء تبحث في وزارة الداخلية الصيغ التي تسمح بتنفيذ قانون الانتخاب الجديد بشكله ومضمونه والتقرير النهائي بشأن القانون لن يكون جاهزاً قبل شهر
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LBCI News Lebanon
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