لم يمرّ لقاء الفنانة هيفا وهبي بالنجم العالمي جوني ديب في لندن مرور الكرام، بل أثار الفيديو الّذي نشرته النجمة المحبوبة موجة من التعليقات وكان بعضها صادماً. ومن بين هذه التعليقات، تغريدة نشرتها نجمة ستار أكاديمي قائلةً "هيفا وهبي التقت زوجي".

في التفاصيل، أرادت نجمة ستار أكاديمي الفنانة نينا عبدالملك أن تعبّر عن حبّها الكبير للممثل الأميركي جوني ديب فأطلقت عليه لقب زوجها. ونشرت نينا صورة لهيفا برفقة جوني، وعلّقت "هيفا وهبي التقت زوجي. إنني أبكي من داخلي".

@HaifaWehbe met my husband

Ps: im crying on the inside pic.twitter.com/pyl9BxEz3l