استهجنت مؤسسة مهارات "تنقل الاعتداءات والانتهاكات المرتكبة في حق الصحافيين من مكان الى آخر؛ فالاعتداء هذه المرة كان في صور حيث تعرض فريق LBCI للضرب خلال تصوير تقرير حول السلاحف البحرية في شاطئ المنصوري بقضاء صور".

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وأكدت الزميلة صبحية نجار التي تعرضت للاعتداء برفقة المصور سمير بيتموني لـ"مهارات نيوز" "ان استمرار انتهاك حرية الصحافيين والاعتداء عليهم بات مباحا في ظل غياب المحاسبة، خصوصا ان هذا الاعتداء لم يكن الاول، اذ تعرضنا الى اعتداء مماثل في عدلون وعلى شاطئ الرملة البيضا".

ولفتت نجار الى ان "بيانات الشجب والادانة لما يتعرض له الصحافيين لم تعد كافية، وعلى وزير الاعلام والنقابات المعنية العمل على إيجاد آلية تحمي الصحافي الذي يقوم بعمله، لاسيما الصحافي "freelance" الذي لا توجد مؤسسة اعلامية تدعمه".

كما اعتبرت نجار ان "غياب عقوبات رادعة وتشريعات قانونية هي السبب فيما يحدث للصحافيين"، قائلة: "حقنا في هذه القضية كان سيضيع لولا الفيديو الذي صورته بهاتفي المحمول".