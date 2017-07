بالصورة- حاكم دبي يؤلف قصيدة لاقناع قطر بالتعاون

الدَّربْ واضحْ ---- ---- خــيـلْ الـمـعـاني جَـريَـهـا بـالـلِّساني والـشَّـاعـر إيـسَـمَّـا لـسـانِهْ حـصـانهْ وأنـــا عـلـىَ الـخـيلينْ رَبِّــي هـدانـي عــلـىَ الـرِّمـكْ والـسـابقهْ فــي بـيـانِهْ تـرنـيـمـها عـــزفْ ولــحـونْ الأغــانـي وتَـفـخـيـمها لـلـصـافـيهْ فـــي دنــانـهْ والـلِّـي هـويـتهْ وهــو هــواهْ إهـتواني مـــنْ عــقـبْ هـجـرانـهْ تـغـيَّـر زمـانِـهْ لاهـــــوُ تـــريَّــا أوْ تــهــيَّـا وجــانــي ولا آنــا عـشـانهْ كـنتْ أرضـىَ هـوانهْ يــامــهـرةٍ لـــــي بـالـتِّـغَـلِّـي تــبـانـي كــانـتْ نـصـيبي عَــنْ فــلانْ وفـلانـهْ أغـلـيتها مـغـلي الـغـلاَ وجـيتْ عـاني لـلغاليْ الـلِّي فـي الـغلا خَـذْ ضمانِهْ فـــارسْ حـيـاتـهْ فــي ثـبـاتهْ كـفـاني أثـبـتْ مــنْ أثـبَـتْ ثَـبْتْ ثـابتْ جَـنانِهْ حـصـنِهْ حـصـينْ مـحـصَّنٍ بـالعَياني مـتـحـصِّنْ بـحـصـنِهْ لــنـارَهْ ودخـانـهْ شـاهـدْ شِـهَدْ عـنْ مـحنةٍ وإمـتحاني عــنْ شـاهدْ ومـشهودْ حـانْ إمـتحانهْ وانــــا مــــودِّي دونْ حــــقٍّ جـفـانـي وحـاوَلـتْ أثـنـي عــنْ مـسـارَهْ عـنـانِهْ وعـنـدي دلـيـلْ إنْ لـيلْ يـظلَمْ هـداني عـيـنهْ عـلـىَ شـعـبهْ تـبـاتْ إسْـهَـرانِهْ عـونـي وأخـويِـهْ وإنْ أنـاديـهْ جـانـي وإذا يــنــاديـنـي ألَـــبِّـــي عــشــانـهْ هــــذاكْ بـوخـالـدْ ومـــا عــنـهْ ثــانـي اللهْ رفَـــــعْ قَــــدرَهْ وبـالـعَـقـلْ زانــــهْ والـوَقـتْ فــي أمــرَهْ وطــوعْ الـبـناني مــنْ هـيـبتهْ تـمـوتْ الـنِّفوسْ الـجَبانِهْ أنـــــا وهــــوهْ لــدارنــا بـالـضِّـمـاني عَ قــلــبْ واحـــدْ حـافـظـينْ الأمــانِـهْ مـنْ غيرْ شَكْ إنصونْ شَعبٍ مصاني ونـــــرِدْ عـــدوانــهْ ونــحــفَـظْ كــيـانـهْ ومـنْ سـالفٍ في الوقتْ عشنا زماني مـــعْ جـارنـا والـجـارْ أخْـلَـفْ رهـانـهْ والـجارْ قَـبلْ الـدَّارْ جـا فـي الـمعاني وكـنَّـا نـعـينهْ وهــوُ لـنـا فــي الإعـانِهْ مــنْ مـنـبَتٍ واحــدْ وشَـعـبْ وكِـياني دَمْ ولَــحَـمْ واحدْ وأرضْ وديــــانِــــــهْ وتَــدري قـطَـرْ أنَّــا لَـهـا ظِــلْ دانــي عــنْ الـغـريبْ وعــنْ ضـعـيفْ الـمكانهْ مــا هـي مـصالحْ بـالسياسهْ تـهاني يـاغـيـرْ خـــوِّهْ جـــارْ والــحَـظْ خـانِـهْ وواجـــبْ عـلـيـنا نـنـاصحهْ بِـلْـعلاني إنْ حَــطْ لــهْ أفـعـىَ رَمِــلْ فـي ثـبانِهْ والــذِيـبْ يـاكـلْ م الـكـبارْ الـسِّـماني ســاعَـةْ تــغـادرْ سـربـهـا بـإسـتـهانهْ

A post shared by Mohammed bin Rashid Al Maktoum (@hhshkmohd) on Jun 27, 2017 at 8:13am PDT