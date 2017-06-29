هيفا وهبي تلجأ إلى القضاء لدى قاضي الأمور المستعجلة...

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين حملة شرسة ضد الفنانة هيفا وهبي بأساليب مختلفة، وقد يكون السبب تغريدتها الشهيرة حول حادثة الفنانة السورية أصالة نصري عندما كتبت على تويتر "لو بعرف ان تهريب الكوكايين عالمطار ما لوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباي وعملنالو نهاية كوميدية". وقد تم إعادة نشر فيديوهات قديمة لهيفا وهبي بالإضافة إلى مقطع فيديو مركب للسخرية من النجمة الشهيرة.

في سياقٍ متصل، صرّحت الفنانة هيفا وهبي لمجلة "سيدتي" أن كلّ ما ينشر لا يهمها، وأضافت "أنا بصدد التوجه فوراً الى القضاء لتقديم دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة لكل من يطال إسمي بطريقة غير لائقة".