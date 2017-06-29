طيران الإمارات: سنطبق الإجراءات الأمنية الجديدة المتعلقة بالسفر إلى الولايات المتحدة

أعلنت شركة طيران الإمارات، أكبر شركة خطوط جوية في الشرق الأوسط انها ستعمل مع السلطات لتطبيق الإجراءات الأمنية الجديدة المتعلقة بالسفر إلى الولايات المتحدة "في أقرب وقت".

وقررت السلطات الأميركية تشديد إجراءات الأمن حول الطائرات وفي المناطق المخصصة للركاب وتعزيز عمليات التفتيش باستخدام الكلاب إلى جانب أماكن إضافية يمكن للمسؤولين الأميركيين تخليص أوراق المسافرين بها قبل مغادرتهم.

وكان الهدف من إجراءات الأمن المشددة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة هو تجنب التوسع في حظر مفروض على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول في مقصورات الركاب.