الجيش الروسي يسخر من حاملة الطائرات البريطانية

سخرت وزارة الدفاع الروسية من حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "اتش ام اس اليزابيث"، مؤكدة ان الجيش الروسي يعتبرها "هدفا سهلا".

وكانت الوزارة ترد على التعليقات "المتغطرسة" لوزير الدفاع البريطاني مايكل فالون الذي اعلن الثلاثاء ان روسيا "ستتأمل بحسد" حاملة الطائرات البريطانية الجديدة بحسب فيديو نشرته صحيفة "التلغراف".

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي ايغور كوناشينكوف في بيان: "هذه التصريحات للوزير فالون عن التصميم الرائع لحاملة الطائرات البريطانية التي تتفوق على حاملة الطائرات الروسية الاميرال كوزينتسوف تثبت قلة الخبرة في العلوم البحرية".

واضاف ساخرا "خلافا للاميرال كوزينتسوف المجهزة بصواريخ مضادة للطائرات وللغواصات وخصوصا صواريخ غرانيت التي تستهدف سفنا، فان حاملة الطائرات البريطانية ليست سوى هدفا سهلا في البحر".