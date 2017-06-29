سرقة في وضح النهار

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نشرت صفحة "وينية الدولة" على فيسبوك فيديو يظهر سرقة فاضحة ووقحة وغير مبالية في وضح النهار على طريق عام انطلياس من داخل افران فرحات.السارقون وعددهم يتخطى الستة، دخلوا المحل وانهال احدهم بالضرب على العامل في وقت وقف عاملون آخرون جانبا.اما افراد العصابة الذين تتراوح أعمارهم بين السيتيني كما يبدو على هذا الرجل الذي يرتدي قميصا أحمر ودون العشرين كما يبدو على احد اللصوص، فاخذوا "مجدهم وراحتهم" بسرقة ما يشاؤون.غادروا بعدها المحل كما دخلوا في وضح النهار مع الغلة.فيديو برسم أجهزة الدولة.ولكن أين هي هذه الاجهزة؟