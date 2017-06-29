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29 حزيران 2017
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ملف مناقصة سفن الطاقة بيد إدارة المناقصات

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ملف مناقصة سفن الطاقة بيد إدارة المناقصات

تسلمت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي ملف مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، مرفقا بقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص والذي نص على إحالة كامل الملف إلى إدارة المناقصات لفض العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية.

 
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وبدأ مدير إدارة المناقصات جان العلية على الفور مراجعة الملف تمهيدا لفض العروض وإعداد التقرير.  

 
 
 
 
 
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