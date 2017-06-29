بالصور- شابة أو مُسنّة؟ لن تُصدّقوا عمرها الحقيقي!

كم يبلغ عمرها؟

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LBCI News Lebanon

تعاني الشابة الـميركية سارا غورتس البالغة من العمر 26 عامًا من مرض نادر يجعل بشرتها بغاية الترهل ويجعلها تبدو مسنة.



ويعرف مرض غورتس بمتلازمة "إهلرز دانلوس" (ED ) وهي حالة وراثية تصيب أنسجة الجلد.



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وبالرغم من حالتها التي تجعلها تبدو كسيدة مسنّة، قرّرت غورتس خوض تجربة عرض الأزياء لتتحدى بذلك الصور النمطية لمقاييس الجمال حول العالم. وبالرغم من حالتها التي تجعلها تبدو كسيدة مسنّة، قرّرت غورتس خوض تجربة عرض الأزياء لتتحدى بذلك الصور النمطية لمقاييس الجمال حول العالم.



وتؤثر هذه الحالة بشكل سلبي على صحّة غورتس إذ تؤدي إلى إضعاف عضلات جسمها ومفاصلها بالإضافة إلى زيادة هشاشة جلدها وتعرضه للأذى بسرعة.



وظهر مرض سارا عندما كانت السابعة من عمرها وبدأ يتفاقم تدريجيا مع مرور السنوات.



وعام 2005 نشرت سارا صورة لها على موقع يشجع السيدات على تقبل عيوب أجسداهن فحصلت على 25 ألف لايك، الأمر الذي دفعها إلى اختيار عرض الأزياء كجزء من حملة توعية أرادت نشرها.

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