بالفيديو- بعدما دهسه الباص بلحظات... رجل يُفاجئ الجميع بما فعله

سجّلت كاميرات المراقبة في أحد شوارع بريطانيا فيديو لرجلٍ ينهض عن الأرض فورًا بعد تعرّضه لحادث دهس من باص كبير.
ويظهر سيمون سميث البالغ من العمر 53 عامًا بالفيديو وهو يسير في الشارع قبل أن يصطدم به باص كبير الحجم به من الخلف عند الإلتفاف ويدفعه عدة امتار على الرصيف.
وبسرعة استطاع سميث النهوض ودخل إلى بار بالقرب من المكان الذي سقط فيه.
ونقل المسعفون سميث إلى المستشفى واتضح أنه لا يعاني من أي كسور بل فقط من بعض الخدوش والكدمات.
وتقدمت الشركة المسؤولة عن الباص باعتذار من سميث واخبرته أنها باشرت بالتحقيق لمعرفة سبب وقوع الحادث.