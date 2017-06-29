بالفيديو- بعدما دهسه الباص بلحظات... رجل يُفاجئ الجميع بما فعله

ماذا فعل بعدما تعرّض لحادث دهس؟

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LBCI News Lebanon

سجّلت كاميرات المراقبة في أحد شوارع بريطانيا فيديو لرجلٍ ينهض عن الأرض فورًا بعد تعرّضه لحادث دهس من باص كبير.

ويظهر سيمون سميث البالغ من العمر 53 عامًا بالفيديو وهو يسير في الشارع قبل أن يصطدم به باص كبير الحجم به من الخلف عند الإلتفاف ويدفعه عدة امتار على الرصيف.

وبسرعة استطاع سميث النهوض ودخل إلى بار بالقرب من المكان الذي سقط فيه.

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ونقل المسعفون سميث إلى المستشفى واتضح أنه لا يعاني من أي كسور بل فقط من بعض الخدوش والكدمات.

وتقدمت الشركة المسؤولة عن الباص باعتذار من سميث واخبرته أنها باشرت بالتحقيق لمعرفة سبب وقوع الحادث.