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29 حزيران 2017
29/06/2017 09:59:38
صحيح إنو في مشكلة بلبنان بالتعدي عالأملاك البحرية العامة، بس المشكلة الأساسية هي بيلّي عطى الترخيص للمشاريع يلي عم تنقام على هالأملاك... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_الرخيص_يلي_رخّص
صحيح إنو في مشكلة بلبنان بالتعدي عالأملاك البحرية العامة، بس المشكلة الأساسية هي بيلّي عطى الترخيص للمشاريع يلي عم تنقام على هالأملاك... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_الرخيص_يلي_رخّص
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LBCI News Lebanon
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