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29 حزيران 2017
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صحيح إنو في مشكلة بلبنان بالتعدي عالأملاك البحرية العامة، بس المشكلة الأساسية هي بيلّي عطى الترخيص للمشاريع يلي عم تنقام على هالأملاك... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_الرخيص_يلي_رخّص

صحيح إنو في مشكلة بلبنان بالتعدي عالأملاك البحرية العامة، بس المشكلة الأساسية هي بيلّي عطى الترخيص للمشاريع يلي عم تنقام على هالأملاك... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_الرخيص_يلي_رخّص Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلبنان,مشكلة,صحيح,
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صحيح إنو في مشكلة بلبنان بالتعدي عالأملاك البحرية العامة، بس المشكلة الأساسية هي بيلّي عطى الترخيص للمشاريع يلي عم تنقام على هالأملاك... شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_الرخيص_يلي_رخّص
 
 
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