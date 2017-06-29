بالصور- أغمي عليها داخل المتجر بعدما اكتشفت ثمن السوار الذي كسرته

أغمي عليها داخل المتجر بعدما اكتشفت ثمن السوار الذي كسرته

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LBCI News Lebanon

أغمي على سيدة صينية، لم يعلن عن اسمها، داخل متجرٍ للمجوهرات في الصين بعدما تسبّبت بكسر سوار يبلغ ثمنه 44 ألف دولار.

ووقعت الحادثة عندما كشف الموظف للسيدة أنّ السوار مصنوع من حجر "اليشم" الكريم عندما كانت ترتديه فسارعت إلى خلعه حين اطلعها على سعره الباهظ.

وبسبب السرعة، تسبّبت السيدة بسقوط السوار على الأرض ما أدى إلى انكساره إلى جزئين فبدأت السيدة بالتعرق وفقدت الوعي بعد لحظات بين ذراعي زبائن آخرين حاولوا تهدئتها.

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وتم نقل السيدة إلى المستشفى ولم تتعرض لأي ضرر جسدي كما طلب منها المسؤولون عن المتجر دفع مبلغ 25 ألف دولار كتعويض إلا أنها اعلنت أنها تستطيع دفع مبلغ قدره 1500 دولار فقط.

ولم يتوصّل الطرفان إلى اتفاق حول المبلغ الذي عليها دفعه ومن المرجح أن تتحول المسألة الى المحكمة.

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