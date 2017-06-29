بالفيديو – حاول قتله بالسكين... ردّ فعل الشرطي الذكي أنقذ حياته!

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي سجلته كاميرات المراقبة في أحد مراكز الشرطة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ويظهر في مقطع الفيديو رجل يدخل إلى مركز الشرطة وهو يحمل سكينًا بيده ومن ثم يبدأ يتبادل الحديث مع أحد العناصر الذي يبدو منفعلاً.
وبعد تبادل الحديث، تقدّم الشرطي انيروت مالي من الرجل واستطاع أخذ السكين منه قبل أن يرميه على الأرض ويعانقه.
واتّضح أن الرجل الغاضب هو موسيقي لم يحصل على مال خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتمكن مالي من تهدئته ودعاه لتناول وجبة سويًا.
شاهدوا ماذا دار بين الرجلين في الفيديو ادناه: