بالفيديو: كيم كارداشيان تطبق مكياجها الخاص خلال 5 دقائق فقط!

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نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فيديو عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ظهرت فيه وهي تطبق مكياجها الخاصّ خلال 5 دقائق فقط مستعينة بمستحضرات تجميلية من ماركتها الخاصة KKW Beauty.واللافت أنّ كيم نشرت هذا الفيديو بهدف الترويج لماركتها التجميلية الجديدة التي أطلقتها مؤخراً.يُشار إلى أنّ كيم أطلقت مستحضراً واحداً من ماركتها وهو علبة الكونتورينغ الذي حقق نسبة مبيعات كبيرة جداً وزاد ثروة كارداشيان 14 مليون دولار خلال 5 دقائق فقط.شاهدوا طريقة الكونتورينغ الطبيعية التي تلجأ إليها كيم كارداشيان في هذا الفيديو: