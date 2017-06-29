العبادي يعلن "انتهاء دويلة الباطل الداعشية"

العبادي يعلن "انتهاء دويلة داعش" بعد السيطرة على مسجد الموصل

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي اليوم الخميس "انتهاء دويلة الباطل الداعشية" بعدما سيطرت القوات العراقية على المسجد التاريخي في الموصل والذي أعلن منه المتشددون خلافتهم من جانب واحد قبل ثلاث سنوات.

وقال العبادي في بيان "تفجير الدواعش لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

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وأضاف "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

وفجر المتشددون المسجد الذي يعود للعصور الوسطى ويشتهر بمئذنته المائلة قبل أسبوع مع تقدم القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة نحوه.

وكانت رايتهم ترفرف على مئذنته منذ حزيران 2014.