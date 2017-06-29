ريتا حايك في صورةٍ واحدةٍ مع زوجها... وحبيبها!

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وهيدي كمان أوّل صورة أخدناها..١٤ تشرين التاني ٢٠١٥ #وين_كنتي @carlos_j_azar #nicolasdaniel A post shared by Rita Hayek (@ritahayek) on Jun 25, 2017 at 8:05am PDT

نشرت الممثلة الشابة وبطلة مسلسل "وين كنتي" ريتا حايك صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام توسطت فيها الممثل نقولا دانيال والممثل كارلوس عازار.وقد علّقت ريتا على الصورة بالقول "وهيدي كمان أوّل صورة أخدناها... 14 تشرين التاني ٢٠١٥ #وين_كنتي".واللافت أنّ الصورة نالت ردود فعل إيجابية بين رواد الانترنت فعلّقوا عليها برمز التعبيري على شكل قلب. وحظيت الصورة بأكثر من 5 آلاف إعجاب ومئات التعليقات.يُذكر أنّ دانيال أدّى دور زوج ريتا حايك في مسلسل "وين كنتي" بجزئيه الأول والثاني وكارلوس عازار دور ابنه الذي أغرم بزوجة والده.شاهدوها وشاركونا آراءكم: