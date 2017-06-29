بالصور – تاكسي طائر... في دبي!

تعرفوا إلى تاكسي دبي الجويّ...

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LBCI News Lebanon

ستبدأ شركة فولوكوبتر الألمانية في نقل الركاب على متن أول تاكسي طائر في مدينة دبي قبل نهاية العام الجاري.

ووقّعت شركة فولوكوبتر عقدًا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لبدء اختبار التاكسي الجوي في الربع الأخير من عام 2017، وذلك فقًا لما أعلنته الشركة الناشئة يوم الإثنين الماضي. وستستمر الاختبارات هذه لمدّة 5 سنوات.

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ويأتي التاكسي على هيئة بيضة، صينية الصنع إيهانغ 184، بأربع أذرع مروحية ومحركين صغيرين، وسيتم مراقبة رحلته التي تصل مدتها 30 دقيقة عبر غرفة تحكم أرضية.

وأشارت هيئة الطرق والمواصلات، إلى إنها تعمل لدخول المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر تموز/يوليو المقبل 2017، ليكون من المواصلات العامة في المستقبل.