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29 حزيران 2017
29/06/2017 10:43:36
"اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة!"... اتصلوا على الـ112 لدى مشاهدتكم أي شخص يقوم بإطلاق النار
"اذا ابنك نجح وصار معه شهادة البريفيه مش ضروري ابن غيرك يسقط ويصير معو شهادة وفاة!"... اتصلوا على الـ112 لدى مشاهدتكم أي شخص يقوم بإطلاق النار
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LBCI News Lebanon
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