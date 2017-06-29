هل تعاني من الارق؟

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التركيب الجيني هو التفسير الحقيقي لمن يعاني من مشكلات في النوم، وقد حددت دراسة هولندية 7 جينات، يمكن أن تعرض الأشخاص لتطور متزايد في اضطراب النوم.الباحثون اكتشفوا أن قلة النوم ترتبط بالحالة البيولوجية، لا النفسية. وأجرى العلماء في جامعة، Vrije، بالعاصمة أمستردام، هذا البحث عن طريق رسم خرائط للحمض النووي، وذلك لأكثر من 113 ألف شخص من بريطانيا وهولندا.اكتشف فريق البحث أيضا طفرات وراثية مختلفة، مرتبطة بالنوم عند الرجال والنساء، كما وجد أن النساء أكثر عرضة للأرق.الجدير بالذكر، أن البحث تعقب الجينات الخطرة، بفضل دراسة أعدتها UK Biobank، شارك فيها نصف مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كما تتيح بيانات عن الحمض النووي.ويمكن أن تقود هذه الدراسة إلى تطوير العلاجات الضرورية لهذه الحالات، لتحل مكان عشرة ملايين وصفة طبية، تقدم سنويا.