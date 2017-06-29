ما هو المكوّن الوحيد الذي تحرّمه العائلة الملكيّة في وجباتها؟

مكوّن غذائي وحيد لا يتناوله أفراد العائلة الملكيّة

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LBCI News Lebanon

عملت كارولين روب في قصر الأميرة ديانا والأمير تشارلز والأميرين ويليام وهاري كطاهية بين عامي 1989 و2000.

وفي مقابلة صحافية معها، كشفت روب عن بعض عادات الأكل الخاصة بالعائلة الملكيّة.

وبسؤال عما إذا كان ثمة أي نوع طعام لا يُسمح لها بإعداده لأفراد العائلة المالكة، ردت قائلة إن المكوّن الغذائي الوحيد الذي كان ممنوعًا هو الثوم.

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وتابعت موضحة أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن أفراد العائلة المالكة يحضرون الكثير من المناسبات العامة ويلتقون بأشخاص ويتحدثون إليهم عن قرب، لذلك كانوا يرفضون وجود الثوم في الطعام.

هذا وأشارت إلى أنّهم يفضلون الأطباق المنزلية البسيطة والطازجة.