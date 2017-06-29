"سكايز" يستنكر الاعتداء على فريق الـLBCI: لكشف المحرّضين وتوقيفهم ومحاسبتهم

استنكر "سكايز" الاعتداء على الزميلين بيتموني ونجار

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LBCI News Lebanon

بعد تعرض فريق قناة "المؤسسة اللبنانية للإرسال أنترناشونال" للإعتداء في صور، أوضحت المراسلة صبحية نجار لمركز "سكايز" أن تواجدها هي والمصور سمير بيتموني في منطقة المنصوري في مدينة صور أتى بعد أن علموا أن هناك تعدّياً على شاطىء صور ومشاكل بيئية تتعلّق بمحمية السلاحف البحرية بسبب مشروع منتجع يتم بناؤه بالقرب من المكان، مشيرة الى انها قامت بمقابلة في البداية مع الناشطة البيئية منى خليل، وبينما كانت تتحضر هي والزميل بيتموني لإجراء مقابلة مع طفل صغير على الشاطىء، هجم عليهما شخص يُدعى (حسن ش.) وطلب منهما وقف التصوير، وباشر بالاعتداء بالضرب عليهما، واوقع بيتموني أرضاً مرتين، ما أدى إلى إصابته بجروح وكذلك كسر الكاميرا.

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وأضافت نجار "تابعت التصوير من هاتفي النقال وهو يقوم بالاعتداء علينا وتهديدنا وشتمنا، وبعد ذلك غادرنا المكان إلى منزل الناشطة خليل، حيث انتظرنا في منزلها وصول عناصر من الجيش نقلونا إلى ثكنة صور لأخذ شهادتنا. وقد تقدّمنا بشكوى ضد المعتدي في سرية المعلومات في صيدا، وعلمنا لاحقاً أن الأجهزة الأمنية أوقفته".

من هنا، استنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير)، الاعتداء على الزميلين بيتموني ونجار في وضح النهار وعلى شاطئ عمومي على يد "مسعور" هاجمهما عن سابق تصوّر وتصميم وتخطيط من قِبل مُرسليه ومحرّضيه ودافعيه والدافعين له، لمنعهما من كشف التعدّي الحاصل على الشاطئ ومحمية السلاحف في منطقة المنصوري.

وطالب "سكايز" الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بعدم الاكتفاء بتوقيف المعتدي بل التوسع في التحقيق بشكل جدّي لكشف المحرّضين والمجرمين الفعليين الذين يستبيحون كرامات الناس ودماءهم وأرواحهم قبل استباحة الشواطئ وأملاك الدولة، وتوقيفهم ومحاكمتهم.

وكان قد تعرض المصور في الـLBCI سمير بيتموني والمراسلة صبحية نجار، يوم الأربعاء ٢٨ حزيران ٢٠١٧، للضرب والدفع والشتم، على يد المدعو (حسن ش.)، أثناء إعدادهما تقريراً عن محمية السلاحف البحرية في مدينة صور المهددة بمشكلات بيئية بسبب تعدّيات على الشاطئ.