من هو حسن جميل حبيب ريهانا الجديد؟

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تصدرت صور النجمة العالمية ريهانا وحبيبها السعودي حسن جميل ابن الملياردير عبد اللطيف جميل مواقع الأخبار العربية والعالمية.وفي التفاصيل، يبلغ الشاب من العمر 29 عاماً أيّ أنه من عمر ريهانا، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل" التي تأسست عام 1955.هذه الشركة الكبيرة هي الراعي الرسمي للدوري السعودي لهذا السبب سمي الدوري "جميل".وتحظى عائلة جميل بالوكالة الحصرية لشركة تويوتا في المملكة العربية السعودية كما أنّ رأس مال عائلة الشاب يبلغ حوالي مليار ونصف دولار أميركي. يُشار إلى أنّ الوريث الشرعي لشركة "عبد اللطيف جميل" هو الشاب حسن جميل.واللافت أنّ هذه العائلة السعودية صُنفت في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة العرب الأغنى في العالم بحسب مجلة فوربس.يُذكر أنّ حسن جميل كان يواعد عارضة الأزياء الأميركية ناعومي كامبل وقد كانا سوياً في مهرجان Summer Time في لندن العام الماضي.