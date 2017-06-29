شابة تعرّضت للمضايقات في طفولتها قد تصبح ملكة جمال الكون... إليكم صورها!

تعرضت لسخرية زملائها في الصف...

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LBCI News Lebanon

على الرغم من تعرّض شابة ماليزية للتنمّر بسبب انتشار بقع سوداء على وجهها، قد تتوج ملكة جمال الكون بعدما تقدمت للمسابقة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانيّة، تغطي بقع سوداء متفاوتة الحجم جسم إيفيتا ديلموندو، التي تبلغ من العمر 20 عاما، سواء في الوجه أو على الذراعين والساقين.

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وعرضتها هذه البقع لسخرية زملائها في الصف، ما جعلها تعيش طفولة قاسية.

لكن عندما وصلت إلى الصفوف الثانوية، بدأت تكتسب ثقة في نفسها بعدما تقبلّها تلاميذ آخرون.

وتقول إيفيتا، إنها عانت العزلة في طفولتها، إذ كان زملاؤها في الدراسة ينفرون منها، لكنها استطاعت أن تندمج في وقت لاحق، لاسيما أن أمها التي تعمل أستاذة، لم توفر جهدا في دعمها.

أما اليوم فهي تخوض معركة جمال للحصول على لقب ملكة جمال الكون.

ورفضت إيفيتا الخضوع لجراحة لإزالة البقع السوداء بعدما حذرها الأطباء من الآثار الجانبية الخطرة التي قد تنجم عن العملية.

وتؤكد الشابة الواثقة في نفسها، أنها خلصت بعد طول معاناة، إلى أن عليها أن "تحب نفسها وتتقبل الشكل الذي ولدت به".

وأشارت إلى أنّها ستواصل التقدم لمسابقات جمال أخرى، حتى إن لم يحالفها الحظ في حصد اللقب ​في الدورة الحالية.