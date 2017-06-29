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29 حزيران 2017
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مفاجأة سارة من ميسي إلى المدعوين لحفل زفافه

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مفاجأة سارة من ميسي إلى المدعوين لحفل زفافه

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد حفل زفاف لاعب كرة القدم الأرجنتيني من حبيبته أنتونيلا روكوزو المنتظر والمقرر إقامته في الأرجنتين.

 

ومن المتوقع أن يحضر الزفاف 250 شخصًا، بينهم لاعبو فريق برشلونة جميعهم وزميل ميسي السابق تشافي هيرنانديز، بالإضافة إلى كل طاقم الفريق.

 
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وسيتم الحفل في مدينة روساريو الأرجنتينية.

 

ومع اقتراب هذا الحدث المميز، كشف منظمو حفل الزفاف عن مفاجأة سارة من ميسي وأنتونيلا اللّذين طلبا توفير خدمة تصفيف الشعر مجانا للمدعوين كافة، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية لأولادهم.

 

وسيغطي نحو 150 صحافيًا حفل الزفاف.

 

وطلب ​الثنائي من المدعوين عدم إحضار الهدايا المادية، بل تقديم التبرّعات لمؤسسة ليو ميسي الخيريّة التي تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال.

 
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