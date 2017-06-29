غرائب وطرائف
29 حزيران 2017
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بالفيديو: قفز عن شرفة منزله بالمظلة... فكيف كان مصيره؟

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بالفيديو: قفز عن شرفة منزله بالمظلة... فكيف كان مصيره؟
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار رعب رواد الانترنت والسبب أنّه وثق اللحظة التي قفز فيها رجل بالمظلة عن شرفة منزله فيما تقف سيدة بالقرب منه وهي تصرخ طالبة منه التراجع عن ذلك.

يُشار إلى أنّ الرجل استطاع الهبوط بسلام بالرغم من قفزته الجنونية هذه.

وقد التقط فيديو الحادثة في البرازيل ونُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثار ضجة كبيرة.
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الجدير ذكره، أنّ آراء رواد الانترنت كانت كثيرة فقد اعتبر البعض أنّ الرجل كان على دراية تامة بما يفعله وأنه ما كان ليقوم بهذه الخطوة لو لم يكن متمكناً منها، في حين  وصف البعض الآخر ما فعله هذا الرجل بالغباء والتهور.

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