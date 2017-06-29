ما فعلته كان صادمًا... ثمانينية عطلّت محرّك طائرة لسبب لا يصدّق!

ما فعلته هذه السيّدة العجوز سيصدمكم...

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LBCI News Lebanon

تسببت سيّدة عجوز في تأخير رحلة جويّة في الصين لمدّة خمس ساعات بعدما ألقت عملات معدنية على أحد محركات الطائرة لاعتقادها أن ذلك يجلب لها الحظ.

وفي التفاصيل، رمت السيّدة الملقبّة باسم "تشيو" والبالغة من العمر 80 عامًا 9 عملات معدنيّة قبل صعودها إلى الطائرة التابعة لشركة طيران جنوب الصين والمتجهة من شنغهاي إلى غوانغ جو.

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وأثارت فعلتها هذه قلق ركاب آخرين، فأعلموا طاقم العمل ليأخذوا الإجراء اللازم.

واحتجز رجال الشرطة السيّدة في المطار بعدما اضطروا إلى إجلاء 150 مسافرا كانوا على متن الطائرة.

وإثر التحقيقات معها، اعترفت أنّها رمت العملات كنوع من "صلاة من أجل السلامة ".