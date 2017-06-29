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29 حزيران 2017
29/06/2017 12:10:13
قوى الامن: تم تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الاطار يتم بسرية تامة
قوى الامن: تم تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الاطار يتم بسرية تامة
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LBCI News Lebanon
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