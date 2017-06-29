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29 حزيران 2017
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قوى الامن: تم تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الاطار يتم بسرية تامة

قوى الامن: تم تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الاطار يتم بسرية تامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحديد,الامن,
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قوى الامن: تم تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الاطار يتم بسرية تامة
 
 
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