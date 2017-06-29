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29 حزيران 2017
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التحكم المروري: حركة المرور خانقة من الوسط التجاري باتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية

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التحكم المروري: حركة المرور خانقة من الوسط التجاري باتجاه نهر الكلب وصولا الى جونية
 
 
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