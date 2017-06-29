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29 حزيران 2017
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حسن شويخ اعتدى على فريق الـLBCI لأنه كان "متوترا"...فأصبح عبرة – تابعوا النشرة المسائية بعد قليل

حسن شويخ اعتدى على فريق الـLBCI لأنه كان "متوترا"...فأصبح عبرة – تابعوا النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار فريق,اعتدى,شويخ,
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حسن شويخ اعتدى على فريق الـLBCI لأنه كان &quot;متوترا&quot;...فأصبح عبرة – تابعوا النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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