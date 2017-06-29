مقدمة النشرة المسائية 29-06-2017

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لم يكن حسين جمال الدين ، إبن بعلبك ، يعرف انه سيكون ضحية أحد المبتهِجين بنجاح إبنه أو قريبه في شهادة البروفيه ، فدفع حياته ثمن فوز أحدهم أو إحداهن ، برصاصة طائشة من فئة الإبتهاج ... كل مَن أطلق النار في منطقة بعلبك ، عند إصابة جمال الدين ، هو القاتل المفترَض ، ولأن صاحب الرصاصة يصعب أن يُعرَف ، فإن كل مَن أطلق الرصاص في بعلبك هو القاتل ... هذا القاتل ، بأي قلب يغمر إبنَه أو ابنتَه للتهنئة بالنجاح ، وهو ربما يكون قد غمَّس الشهادة بدماء جمال الدين ؟ كل مطلقي النار في بعلبك اليوم ابتهاجًا هُم قَتَلَة جمال الدين ، فكيف يضعون رؤوسهم على وساداتهم وهُم عن سابق تصور وتصميم قتلوا حسين ... بالأمس هناك قتلة ، اليوم قتلة ، وغدًا قتلة ... لكن ما يؤسَف له ، غير إجرام مطلقي النار ، اليس هناك من مواطنين شاهدوا مطلقي النار ؟ لماذا لا يبلِّغون عنهم ؟ ألا يعرفون أن دورَهم ، كضحايا الرصاص المتفلِّت ، قد يأتي لاحقًا ؟ومن رصاص الإبتهاج والسلاح المتفلِّت ، إلى قبضايات الأملاك العامة البحرية واستقوائهم على الإعلام ... حسن شويخ عيِّنة غير عشوائية ، وهو الذي اعتدى على فريق " ال بي سي آي " على شاطئ المنصوري ، قال في التحقيق إنه كان متوتِّرًا ، على غرار ما قاله قاتل روي حاموش ، محمد حسن الأحمر ، من أنه كان " معصَّب " ، هكذا الفلتان يتوزّع بين مَن هُم " معصْبين " ومَن هُم " متوترين " ، لتكون النتيجة إما ضحايا بالرصاص وإما معتدى عليهم بالأيدي ، والنتيجة أن الزعران المستقوين لا يردعهم سوى تطبيق القانون من دون أي تخفيف ومن دون إسقاط الحق ، وهذه هي حال القبضاي الموقوف حسن شويخ الذي يجب ان يكون عبرةً لغيره ممن يعتدون بسرعة البرق . وحتى نستطيع كصحافيين القيام بمهمتنا من دون أن يعرقلنا معتدٍ ما صودِف أنه " متوتِّر " ...حتى إشعار آخر ، مازال الزعران يسودون بوجوه متعددة : منهم برتبة أزعر يسطو على المشاعات ، ومنهم برتبة أزعر يعتدي على إعلاميين لأنه متوتِّر ، ومنهم برتبة أزعر لأنه عصَّب من روي حاموش فقتله ...ويحدِّثوننا عن دولة ... نعتذر منكم : الدولة أن يُصدِّقُها الناس وأن تتمتَّع بالمصداقية ، فأين هذه المصداقية ؟ في المشاعات أم في الاملاك البحرية العمومية ؟ أم في الرصاص المتفلِّت الاقوى من الوعود الرنانة والتصاريح الطنَّانة ؟ البداية من أحد الذين صدَّقوا ان هناك دولة فسقط ضحية صدقِه .