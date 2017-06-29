بين جبيل وطبرجا...مخدرات بالفنادق وتسهيل دعارة

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 17/6/2017 وفي محلة جبيل، وبعد عمليات رصد وتعقب، تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من توقيف المدعو ب. ح. (مواليد عام 1985، لبناني) على متن سيارته نوع "Subaro"، وضبط بداخلها 30 غ. من مادة الكوكايين مقسمة الى 20 مظروفا وموضبة داخل اكياس صغيرة، 286 غ. من مادة بيضاء مجهولة النوع. وقد تبين انه يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم مخدرات.زسلم الموقوف والمضبوط والسيارة الى مخفر جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لاشارة القضاء المختص.كما تمكنت بتاريخ 18/6/2017 وفي محلة طبرجا، من توقيف:- ن. ح. (مواليد عام 1988، لبناني)- م. ت. (مواليد عام 1953، لبناني)وذك بجرم ترويج مخدرات في احد الفنادق في المحلة المذكورة، وجرى ضبط 15 غ. من مادة الكوكايين داخل 4 مظاريف، 95 غ من مادة حشيشة الكيف وعدد من الاوراق صغيرة الحجم تستعمل لتوضيب وتقسيم المخدرات وذلك داخل سيارة (م. ت.). كما تبين انه يوجد بحق الاول مذكرة توقيف بجرم تسهيل اعمال دعارة.تم تسليمهما مع المضبوط والسيارة الى فصيلة غزير في وحدة الدرك الاقليمي لاجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء لاشارة القضاء المختص.