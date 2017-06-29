قائمقام صور يردّ على ما ورد في نشرة الـ LBCI

بعد مقدمة الـ LBCI... قائمقام صور "لا هو احدى جمهوريات الموز بل هو جزء من الدولة"

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LBCI News Lebanon

رد قائمقام صور محمد جفال على ما ورد في نشرة اخبار الـ LBCI في الامس وقال إن صور ليست جزيرة معزولة عن الدولة ولا هو احدى جمهوريات الموز بل هو جزء من الدولة لا يتجزأ وهو خاضع للقوانين وقال إنه من المعيب كلام السيدة منى الخليل عن وجود تزوير في المستندات والتراخيص المعطاة للبناء القائم وقال فلتذهب الى القضاء وتثبت التزوير ولينل المزورون عقابهم لا ان تلقي التهم على الفضائيات التي هي المكان الخطأ للمحاكمات علما ان منزلها يعتدي على الاملاك العامة بعشرات الامتار المربعة وليكلف القضاء لجنة من خبراء المساحة للتأكد من صحة ما نقول وهذا اخبار للنيابة العامة.