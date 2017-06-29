كلام نصرالله "مشكلة"... الجميل للـLBCI: نحن لا نأتي بمرتزقة إلى بلدنا

سامي الجميل ضيف "كلام الناس"...

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن حزبه كان وما زال "حزب المؤسسات"، معربا عن إيمانه بأن السلطة الحالية تضرب الأحزاب وهي مكان لقيام الصفقات، قائلا "الدولة تدار بالصفقات السياسية".

وفي حديث للـLBCI عبر برنامج "كلام الناس"، تطرق الجميل الى ملف قانون الانتخابات، لافتا الى انه لم يتم وضع القانون على جدول الأعمال إلا قبل إنتهاء مهلة المجلس بشهر، متوجها الى الوزراء "أسالهم كيف يقبلون ان يأتيهم مشروع بقيمة قانون الإنتخابات ويُقرّوه خلال ساعتين؟".

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وأشار الى أن هناك مظاهر تحصل منذ تشكيل الحكومة غير صحيّة للديمقراطية والحريات العامة في لبنان مثل شخص يضرب لتعبيره عن رأيه على فيسبوك، سائلا "هل نحاسب الشعب اللبناني على كل كلمة يقولها وعلى كل انتقاد لاداء السلطة؟ واذا كان الشعب متخوفا من الفساد وعبّر عن رأيه فهل يجب معاقبته وعقد اجتماعات يعطي في خلالها وزير العدل رأيه الحاسم؟".

واعتبر الجميل الحكومة عاجزة، لافتا الى انها تصدّق على أمور وملفات تحصل خارج المجلس، قائلا "لو كنت مكان الوزراء لاستقلت لأن اجتماع بعبدا دليل على ان الحكومة عاجزة".

وكشف رئيس حزب الكتائب عن حملة مشتركة ضد الحزب تخوضها السلطة ومن معها، مشيرا الى انهم يحاولون ضرب صدقية المعارضة التي تنتصر في ملفات عدة.

الكتائب تدرس تقديم الطعن ضد قانون الإنتخابات

رأى سامي الجميل أن لا مبرر للتمديد غير أنّ الحكومة ستقوم بالخدمات تلو الخدمات من اجل جلب الاصوات، قائلا "هذا ما اعتبرته رشاوى انتخابية"، معلنا عبر الـLBCI أن حزب الكتائب يدرس اليوم تقديم الطعن ضد قانون الإنتخابات.

ولفت الجميل الى ان البطاقة الممغنطة تخلق مشكلة كبيرة من خلال اصدار بطاقات لناس غير موجودين، سائلا "كيف يمكن ضبط التصويت من خلال البطاقة الممغنطة؟"، مشيرا الى أن هناك استحالة في مراقبة اصوات الناس والتزوير في مسألة البطاقة.​

الجميل: الحريري يعرف أين طعنني

عن علاقته برئيس الحكومة سعد الحريري، ​لفت الجميل الى ان هناك روابط تاريخية تجمعهم بالحريري، مشددا على ان معارضتهم ليست تجاهه بل تجاه أداء الحكومة بأكملها.

وقال الجميل "سعد الحريري يعرف أين طعنني وكنت أتمنى لو قام بدور إصلاحي حقيقي اليوم".

كلام السيد نصرالله "مشكلة"

اعتبر الجميل كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "مشكلة" للبنان، مشددا على انه لا يجوز الكلام عن استقدام مقاتلين من العالم "فنحن لا نأتي بمرتزقة الى بلدنا".

واستغرب رئيس حزب الكتائب الحديث عن مواجهة لبنان لأي حرب اسرائيلية على سوريا، معتبرا أن السيد نصرالله يسيطر على قرار الدولة.

وفي الموضوع السيادي، رأى الجميل ان السلطة مستثناة تماما، قائلا "الفترة تذكّرني بأيام السوريين عندما كانت السيادة بيد سوريا".

كرة السلة واستضافة بطولة آسيا

اعلن الجميل أن الكتائب تتابع ملف كرة السلة واستضافة بطولة آسيا من خلال الأعضاء الكتائب في الاتحاد، معربا عن استغرابه في ان تقوم الدولة بعرقلة استضافة لبنان لحدث بهذه الأهمية مثل استضافة كأس آسيا للعام 2017.

وقال "كرة السلة هي لعبة محببة لكل اللبنانيين ولا يجب على الدولة ان تعرقل او ان لا تدعم تنظيم بطولة آسيا في لبنان".​

مناظرة عامة بين رؤساء الأحزاب في لبنان

دعا الجميل عبر الـLBCI إلى مناظرة عامة بين رؤساء الأحزاب في لبنان.

وتمنى على كل رؤساء الاحزاب الخوض في نقاش فعلي وحوار من خلال مناظرات على غرار الدول الحضارية.